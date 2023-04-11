  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bornova FK yenildi taraftarlar kapıştı

Bornova FK yenildi taraftarlar kapıştı

11.4.2023

Gazete

Bornova FK yenildi taraftarlar kapıştı

BÖLGESEL Amatör Lig 9. Grup 25. hafta maçında, Güreller Lojistik Yeşil Çınarspor'a konuk olan Viven Bornova FK 1-1 berabere kalarak, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. 38'de Asım'ın asistinde, topla ceza sahasında buluşan tecrübeli golcü Mustafa Tahran, ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. 48'de korner atışından gelen topa kale sahası ön direkte yükselen stoper Fırat, kafa vuruşu ile takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bornova, büyük bir fırsat tepti. Öte yandan tansiyonu yüksek maçın bitiş düdüğü ile birlikte, iki takım taraftarları taşlarla birbirine saldırdı. Polis olaylara müdahale ederken, gerginlik güçlükle önlendi.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA