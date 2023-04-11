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Haberler Spor Edremit çok mutlu

Edremit çok mutlu

11.4.2023

Gazete

Edremit çok mutlu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Bolu'da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig yarı final etabı sona erdi. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan son gün maçlarında ikinci grupta yer alan Edremit Belediye Altınoluk, lider Adam Voleybol'a 3-2 yenildi. Ancak günün ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Bld'yi 3-2 mağlup edince Edremit Bld. grupta ikinci sırayı aldı. Gruplarında ilk iki sırada yer alan Beşiktaş Ceylan, Karayolları, Adam Voleybol ve Edremit Belediye Altınoluk takımları final etabına yükseldi. TVF Kadınlar 1. Lig final etabı karşılaşmaları 14-16 Nisan'da yine Bolu'da oynanacak.
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