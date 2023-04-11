Lider Sökespor’da şampiyonluk şarkısı

TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 25. hafta maçında lider Sökespor, evinde Çiğli Belediyespor'u ağırladı. Söke İlçe Stadı'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Sökespor 90+7. dakikada attığı golle 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Abdülaziz Tanyeri ve Bülent İnönü (2) kaydetti. Çiğli Bld'ye Yunus Emre Yıldız ile Yakup Karakum'un golleri galibiyet için yetmedi. Müsabakanın bitmesine 2 dakika kala gelen altın gol Söke'yi coşturdu. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte Sökesporlu taraftarlar sahaya inerek galibiyeti davul zurnayla kutladı.

RAMAZAN AYDEMİR