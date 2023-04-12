Göztepe’de kaptan Nazlı sakatlandı

TÜRKİYE Voleybol Kadınlar 1. Lig'de sezonu lider bitirerek Bolu'da oynanan Yarı Final etabına katılan ancak Final-Four'a kalamayan Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli kaptanı Nazlı Alkan, son oynanan Karayolları maçında sakatlandı. Nazlı'nın İzmir'de yapılan kontrollerinde çapraz bağlarında ve menisküste yırtık tespit edildi. Sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyeti Nazlı'nın tedavisine hemen başlarken kulüp de başarılı kaptanı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Smaçör olarak görev yapan Nazlı Alkan, bu sezon ligdeki liderlikte önemli bir pay sahibi olmuştu. Nazlı'nın parkeye dönüşünün zaman alabileceği öğrenildi.

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