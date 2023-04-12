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Potada sert viraj

ING Basketbol Süper Ligi’nde Ege ekiplerini zorlu maçlar bekliyor. Zirve hedefindeki Pınar KSK ile kümede kalma savaşı veren Petkim, derbide karşılaşırken Manisa BŞB, Darüşşafaka; Merkezefendi ise Tofaş önünde Play-Off için mücadele verecek

12.4.2023

Gazete

Potada sert viraj

ING Basketbol Süper Lig'de son haftalara yaklaşılırken, zirve, Play-Off ve kümede kalma savaşı da iyice kızıştı. Ligde farklı hedefler kovalayan Ege ekipleri de zorlu maçlara çıkacak. Son maçında rakibi Anadolu Efes'i yenerek zirve takibini sürdüren Pınar Karşıyaka ile düşme potasından uzaklaşmak isteyen Petkimspor cumartesi günü Aliağa'da İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Maç öncesi konuk yeşil-kırmızılılar 18 galibiyetle 3. sırada yer alırken, Aliağa ekibi de 9 galibiyetle 13. sırada konumlanıyor.

İLK 8 YARIŞI KIZIŞTI
Play-Off mücadelesi veren 10'ar galibiyete sahip Manisa BŞB ve Merkezefendi Belediyesi de kritik maçlara çıkacak. İlk 8 barajının averajla hemen altında yer alan Manisa BŞB, 12 galibiyetle 4. sırada yer alan Darüşşafaka ile yine cumartesi günü deplasmanda en kritik sınavına çıkacak. Manisa ekibini averajla geriden takip eden Merkezefendi ise 9 galibiyeti bulunan alt sıralardaki Tofaş'ı konuk edecek. İki ekip de kazanıp Play-Off hattına girmek için 10 galibiyeti bulunan Büyükçekmece'nin kaybetmesini bekleyecek.

MERKEZEFENDİ GURBETTE YOK
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Pınar Karşıyaka'ya kaybeden ve evinde 8 maçlık yenilmezlik serisine son veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Beşiktaş Emlakjet'e 70-59 yenilerek deplasmanda kazanamama serisini 9 maça çıkardı. 'Basit hatalar, yenilgiyi getirdi' diyen başantrenör Zafer Aktaş, "Tofaş maçını kazanacağız" şeklinde konuştu.

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