Arkas Spor Play-Off’ta

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 26. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek adını Play-Off 4'lü Finaline yazdırdı. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-22, 25-19, 22-25 ve 25-21 sonuçlandı. Burutay Subaşı ürettiği 19 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Bu oyuncuyu 3'ü blok 15 sayıyla Nicholas Hoag, 11 sayıyla Mirza Lagumdzija, 3'ü blok 9 sayıyla Daniel Mcdonnell ve 8 sayıyla Enes Atlı takip etti. İzmir ekibi dörtlü finalde Halkbank, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

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