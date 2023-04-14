Play-Off’un şifresi: Ege

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattına yerleşerek iyice havaya giren ve son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Göztepe, oynayacağı son 5 karşılaşmada da Ege Bölgesi dışına çıkmayacak. Rakipleri zorlu deplasmanlara gidecekken kendisi Ege bölgesinin dışına çıkmayacak olan İzmir temsilcisi, bu fikstür avantajını iyi değerlendirmek istiyor. Pazar günü taraftarı önünde ligin iddialı ancak son haftaların formsuz takımı Eyüpspor ile karşılaşacak sarıkırmızılılar ardından İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay ile deplasmanda oynayacak. Göz-Göz daha sonra Manisa FK'ya konuk olacak ve 3 puan kovayacak.

ADANA'DAN 3 GELECEK

İzmir temsilcisi bir sonraki haftayı ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor maçı nedeniyle direkt 3 puanla kapatacak. İzmir temsilcisi, daha sonra ise taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile kapışacak. Normal sezonun son müsabakasında Bodrumspor ile karşılaşacak İzmir ekibi, kendi kaderini belirleyecek.

Savunma SIRTLADI

Göztepe, bu sezon ligde 35 gol atarken, bu gollerin 6'sı savunma oyuncularından geldi. Ligin son haftasında oynanan ve 3-2 kazanılan Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında galibiyette büyük rol oynayan Atınç Nukan ve Marko Mihojevic, bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Böylece Göz-Göz'ün savunmacıları İsmail Köybaşı (3), Dino (1), Atınç (1) ve Mihojevic (1) toplam 6 gollük katkı verdi.

DOĞANCAN BİNGÖL