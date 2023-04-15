İzmir derbisini kazanan belli oldu

Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Özlem Yalman xx, Hüseyin Çelik xx, Musa Kazım Çetin xx
ALİAĞA PETKİMSPOR: Chery xxx 13, Perkins xxx 14, Booth xxx 16, Aldridge xxx 16, Simmons xxx 12, Ege Arar x 1, İsmail Cem Ulusoy xx 7, Yavuz Gültekin x, Nusret Yıldırım xx 6, Dorukhan Engindeniz xx 5
Başantrenör: Burak Gören
PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi xx 5, Thomas Akyazılıx 2, Angola xxx 24, Vitto Brown xx 10, Delgado xxx 13, Jaylon Brown xx 9, Ali Efe Barış x, Berkan Durmaz xx 8, Deniz Kılıçlı x 3, Kuzminskas xxx 11
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 48-39 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 64-54 (Aliağa Petkimspor lehine)
5 faulle çıkan: 38.29 Chery (Aliağa Petkimspor), 39.17 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)