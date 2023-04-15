Kritik Cumartesi

Spor Toto 1. Lig'de bugün Play-Off ve kümede kalma hedefindeki Bodrumspor ve Denizlispor birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Hafta içinde Pendik ile berabere kalarak ilk 7 içindeki yerini tehlikeye atan Bodrumspor, bugün Tuzlaspor'a konuk olacak.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 33'üncü hafta mücadelesini Burak Olcar yönetecek. Bodrumspor'un ligde 49, Tuzlaspor'un 34 puanı bulunuyor. Bodrum temsilcisi yerini korumak için bugün kazanmak zorunda. Ligde art arda 6 yenilgiyle 17 puanla dibe çakılan Denizlispor ise bugün sahasında yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul yönetimindeki ilk sınavda Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

HOROZ'UN KADER SINAVI

DENİZLİ Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak 90 dakikayı Alpaslan Şen yönetecek. Horoz'da kaptan Oğuz, Emre Sağlık'ın oynaması beklenmezken Ömer ve Mustafa Çeçenoğlu'nun durumları ise belirsiz