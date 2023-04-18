  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor 3. Lig’e bir İzmirli daha

3. Lig’e bir İzmirli daha

18.4.2023

Gazete

3. Lig’e bir İzmirli daha

Hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile normal sezon tamamlanan Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda Play-Off heyecanı başlıyor. 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan 9 takımın belirleneceği Play-Off maçlarında ilk eşleşmelerde belli oldu. Play-Off mücadelelerinde 9. Grubu zirvede tamamlayan Viven Bornava FK ile 10. Grubu zirvede tamamlayan Aliağa FK eşleşti. Böylece İzmir'den 1 takımın gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanması garanti olmuş oldu. 9. Grup'ta İzmir temsilcisi Viven Bornova FK sezonu 52 puan ve averaj ile Eşin Grup Sökespor'un önünde zirvede tamamlarken, 10. Grup'ta Aliağa FK en yakın rakibi Yunusemre Belediyespor'un 10 puan önünde 63 puan ile sezonu zirvede tamamladı.

SERVET SARUN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA