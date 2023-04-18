3. Lig’e bir İzmirli daha

Hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile normal sezon tamamlanan Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2022-2023 sezonunda Play-Off heyecanı başlıyor. 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan 9 takımın belirleneceği Play-Off maçlarında ilk eşleşmelerde belli oldu. Play-Off mücadelelerinde 9. Grubu zirvede tamamlayan Viven Bornava FK ile 10. Grubu zirvede tamamlayan Aliağa FK eşleşti. Böylece İzmir'den 1 takımın gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele etme hakkı kazanması garanti olmuş oldu. 9. Grup'ta İzmir temsilcisi Viven Bornova FK sezonu 52 puan ve averaj ile Eşin Grup Sökespor'un önünde zirvede tamamlarken, 10. Grup'ta Aliağa FK en yakın rakibi Yunusemre Belediyespor'un 10 puan önünde 63 puan ile sezonu zirvede tamamladı.

SERVET SARUN