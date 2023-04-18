Arkas Spor havlu attı

Kupa Voley dörtlü finalinde Halkbank ile karşılaşan Arkas Spor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Bursa'da yapılan müsabakaların yarı finalinde ligde de lider durumda bulunan Halkbank ile karşılaşan İzmir ekibi, karşılaşmaya tutuk başladı. Molaya 5 farkla önde giren Halkbank, ilk seti de 25-14 aldı. Mavi-beyazlılar ikinci sete iyi başladı. Ancak 9-7'den sonra Nimir ve Jaeschke ile üst üste sayılar bularak 9-0'lık bir seri yakalayan Halkbank, bir anda farkı açtı ve bu seti de 25-16 alarak durumu 2-0'a getirdi.

ÜÇÜNCÜ SETTE DİRENEMEDİ

Son set daha dengeli geçti. Oyundan kopmayan Arkas Spor, rakibi 3 farkı bulsa da yakalamayı başardı ve setin sonuna 20-20'lik eşitlikle girildi. Maç boyunca file önünde rakiplerinin smaçlarını durdurmakta zorlanan Arkas, son seti 25-23, müsabakayı da 3-0 kaybederek kupaya veda etti.