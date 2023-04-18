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Arkas Spor havlu attı

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finalleri’nde Arkas Spor, Halkbank’a mağlup olarak kupaya veda etti

18.4.2023

Gazete

Arkas Spor havlu attı

Kupa Voley dörtlü finalinde Halkbank ile karşılaşan Arkas Spor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Bursa'da yapılan müsabakaların yarı finalinde ligde de lider durumda bulunan Halkbank ile karşılaşan İzmir ekibi, karşılaşmaya tutuk başladı. Molaya 5 farkla önde giren Halkbank, ilk seti de 25-14 aldı. Mavi-beyazlılar ikinci sete iyi başladı. Ancak 9-7'den sonra Nimir ve Jaeschke ile üst üste sayılar bularak 9-0'lık bir seri yakalayan Halkbank, bir anda farkı açtı ve bu seti de 25-16 alarak durumu 2-0'a getirdi.

ÜÇÜNCÜ SETTE DİRENEMEDİ
Son set daha dengeli geçti. Oyundan kopmayan Arkas Spor, rakibi 3 farkı bulsa da yakalamayı başardı ve setin sonuna 20-20'lik eşitlikle girildi. Maç boyunca file önünde rakiplerinin smaçlarını durdurmakta zorlanan Arkas, son seti 25-23, müsabakayı da 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

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