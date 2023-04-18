İzmirli Parla Avrupa şampiyonu

EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Parla Kabasakal, İtalya'daki 2023 Techno 293 Avrupa Şampiyonası'nda U13 Kızlar Kategorisi'nde Avrupa Şampiyonu oldu. Garda'da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden toplamda 225 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'yi 24 milli takım sporcusu temsil etti. Parla Kabasakal, U13 Kızlar Kategorisi'nde "Avrupa Şampiyonu" olarak İzmir'i gururlandırdı. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Kadri Özkan, "Türkiye'ye çok daha büyük şampiyonluklar getireceğimizden hiç şüphem yok" derken, Kulüp Antrenörü Emirşah Polat da, "Yeni başarılara koşmaya devam edeceğiz. Emek veren herkesi kutluyorum" diye konuştu.

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