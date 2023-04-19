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Haberler Spor Halterde iki altın

Halterde iki altın

19.4.2023

Gazete

Halterde iki altın
ERMENİSTAN'DA süren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde milli sporcular; 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Kadınlar 64 kilo müsabakasında milli halterci Nuray Güngör, koparmada 99 kiloyla altın, silkmede 120 kiloyla bronz ve toplamda da 219 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti. 73 kiloda yarışan Yusuf Fehmi Genç, silkmede kaldırdığı 186 kiloyla altın madalya elde etti. Koparmada 146 kilo kaldıran milli sporcu, toplamda 332 kiloyla yarışmada 5. sırada yer buldu. Aysel Özkan ise koparmada 98 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.
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