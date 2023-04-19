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Haberler Spor İkinci Lig’de Çarşamba mesaisi

İkinci Lig’de Çarşamba mesaisi

Buca 1928, Menemen, Soma, Balıkesir, Nazilli zorlu maçlara çıkarken, Uşak-Fethiye derbisi nefes kesecek

19.4.2023

Gazete

İkinci Lig’de Çarşamba mesaisi
TFF 2. Lig'de mücadele eden İzmir ve Ege ekipleri ligin boyu iyice kısalırken hafta içi mesaisinde birbirinden kritik maçlara çıkacak. Kırmızı Grup'ta 4. sıradaki Bucaspor 1928, evinde en yakın takipçisi 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda oynanacak maçı Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ateş hattında yer alan Uşakspor ise Ege derbisinde evinde Fethiyespor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta Selim Özen düdük çalacak. Balıkesirspor'un kendisi gibi lige tutunmaya çalışan Pazarspor'u Atatürk Stadı'nda konuk edeceği mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Beyaz Grup'ta ise ateş hattından uzaklaşmak isteyen Menemen FK, Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadelede Efe Tanrıverdi düdük çalacak. Nazilli Bld ise en yakın rakibi Isparta 32'yi Nazilli İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Maçı Ramazan Keleş yönetecek. Play-Off hedefindeki Somaspor ise Atatürk Stadı'nda Ahmet Ecevit'in düdük çalacağı maçta galibiyet arayacak. Tüm maçlar 15.00'te başlayacak.

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