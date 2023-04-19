Manisa FK’dan müthiş dönüş

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK, rakiplerine teslim olmuyor. Son lig maçında 1-0 geriye düştüğü Erzurumspor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını bilen siyah-beyazlılar, kalesinde ilk golü gördüğü 9 maçı çevirmesini bildi. Manisa ekibi, 1-0 geriye düştüğü söz konusu 9 maçta müthiş geri dönüşe imza atarak 5 galibiyet, 4 beraberlik çıkarırken toplam 19 puanı hanesine yazdırdı. Ligde topladığı 48 puanın 19'unu yenik duruma düştüğü maçlarda elde eden Manisa temsilcisi Play- Off yarışına da tutunmayı başardı. Siyah-beyazlılar, ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Denizlispor ve Adanaspor'u 3-2, Bodrumspor ve G.Birliği'ni 2-1, Erzurumspor'u ise 3-1 yenmeyi başardı.

BARAJ İLE ARADA 4 PUAN VAR

Ayrıca Yeni Malatya ile 2-2, Bodrum, Denizli ve Samsun ile de 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ilk 7 yarışında pes etmedi. Ligde iki maçlık yenilgi serisini Erzurum galibiyetiyle sona erdiren Manisa Futbol Kulübü, kalan 5 haftada 7. sıradaki Bodrumspor ile arasında 4 puanlık farkı eritip Play-Off'a girmek istiyor.

BERKE ÖZBAY