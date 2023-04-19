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Haberler Spor Manisa FK’dan müthiş dönüş

Manisa FK’dan müthiş dönüş

Siyah-beyazlılar, geriye düştüğü 9 maçtan puan çıkarmayı bildi. Ege ekibi, Erzurumspor maçını çevirerek zafere ulaşırken, bu şekilde sezon içinde 19 puanı hanesine yazdırdı, yarışa tutundu

19.4.2023

Gazete

Manisa FK’dan müthiş dönüş

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK, rakiplerine teslim olmuyor. Son lig maçında 1-0 geriye düştüğü Erzurumspor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasını bilen siyah-beyazlılar, kalesinde ilk golü gördüğü 9 maçı çevirmesini bildi. Manisa ekibi, 1-0 geriye düştüğü söz konusu 9 maçta müthiş geri dönüşe imza atarak 5 galibiyet, 4 beraberlik çıkarırken toplam 19 puanı hanesine yazdırdı. Ligde topladığı 48 puanın 19'unu yenik duruma düştüğü maçlarda elde eden Manisa temsilcisi Play- Off yarışına da tutunmayı başardı. Siyah-beyazlılar, ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda Denizlispor ve Adanaspor'u 3-2, Bodrumspor ve G.Birliği'ni 2-1, Erzurumspor'u ise 3-1 yenmeyi başardı.

BARAJ İLE ARADA 4 PUAN VAR
Ayrıca Yeni Malatya ile 2-2, Bodrum, Denizli ve Samsun ile de 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ilk 7 yarışında pes etmedi. Ligde iki maçlık yenilgi serisini Erzurum galibiyetiyle sona erdiren Manisa Futbol Kulübü, kalan 5 haftada 7. sıradaki Bodrumspor ile arasında 4 puanlık farkı eritip Play-Off'a girmek istiyor.

BERKE ÖZBAY

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