Süleyman Atlı Avrupa 2.’si oldu

HIRVATİSTAN'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Atlı, serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazandı. Final müsabakasında Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade'ye mağlup olan Atlı, Avrupa 2.'si oldu. Süleyman, sırasıyla Bulgar Georgi Valentinov Vangelov ve Gürcü Roberti Dingashvili'yi mağlup etmişti. İbrahim Çiftçi, serbest stil 97 kilo repesaj maçında karşılaştığı Moldovalı Radu Lefter'i 11-0 yendikten sonra Ukraynalı Murazi Mchedlidze'ye 12-3 üstünlük kurarak bronz madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül, sırasıyla Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili ve İtalya adına güreşen Küba asıllı Abraham Conyedo Ruano'yu yenerek finalde Gürcü Geno Petriasvili'nin rakibi oldu.

TOPLAMDA 4 MADALYA ŞANSI

92 kilo elemelerinde ise Moldovalı Andrian Grosul'u yenen son Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi 11-1 teknik üstünlükle geçen Feyzullah, finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşacak. 61 kilo çeyrek finalinde Ermeni Arsen Harutyunyan'a yenilen Emrah Ormanoğlu, Fransız Arman Eloyan ile bronz madalya maçında karşı karşıya gelecek. 74 kiloda ise Soner Demirtaş, Azerbaycanlı Dzhabrail Gadzhiev ile repesaj maçına çıkacak.