Motosiklette zafer istiyoruz

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda, genç sporcu Mert Konuk ise Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda yarışacak. Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun üçüncü yarışları, 21-23 Nisan tarihlerinde Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde yapılacak. 22 Nisan Cumartesi günü 15.00'te sezonun üçüncü ayak ilk yarışına çıkacak Toprak, 23 Pazar günü ise 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te ise ikinci yarışta mücadele edecek.

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