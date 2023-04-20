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Haberler Spor Motosiklette zafer istiyoruz

Motosiklette zafer istiyoruz

20.4.2023

Gazete

Motosiklette zafer istiyoruz
Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Dünya Supersport Şampiyonası'nda, genç sporcu Mert Konuk ise Yamaha R3 Blu Cru Avrupa Kupası'nda yarışacak. Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonası'nda sezonunun üçüncü yarışları, 21-23 Nisan tarihlerinde Hollanda'daki TT Assen Pisti'nde yapılacak. 22 Nisan Cumartesi günü 15.00'te sezonun üçüncü ayak ilk yarışına çıkacak Toprak, 23 Pazar günü ise 12.00'de superpole yarışında, 15.00'te ise ikinci yarışta mücadele edecek.
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