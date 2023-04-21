Altın madalya Yasemin’in

2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda mindere çıkan Yasemin Adar, çeyrek finalde Romen Catalina Axente'yi (10-0) sayı tuşu ile yendi. Yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osnıach'i (14- 4) Sayı tuşu ile yendi ve finale yükseldi. Yasemin Adar 6. Avrupa şampiyonluğu için Avusturya'lı Martina Kuenz karşılaştı. Son Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, 2-2 biten maçı avantaj puanıyla kazanarak 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarının ardından bu sene de altını kaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda zirvede yer alarak altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar Yiğit ile bronz madalya kazanan Nesrin Baş ve Evin Demirhan Yavuz'u tebrik etti. Öte yandan repesaj müsabakalarına çıkan Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş da bronz madalyanın sahibi oldu. Evin, Polonyalı Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.



BUGÜN BİR ALTIN MAÇI DAHA

Nesrin ise Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova'nın sakatlığı sebebiyle maça çıkamaması sonrası bronz madalyanın sahibi oldu. Bugün yapılacak müsabakalarda milliler yine madalya avına çıkacak. 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya için Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşılaşacak. Zeynep Yetgil ve Büşra Efe bronz maçına çıkarken, Selvi İlyasoğlu ise repesaj için mücadele edecek.





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