Futbolun kalbinin attığı, nice yıldızların yeşil zemine ilk adım attığı ve hayattan nice kesitleri içinde barındıran amatör liglerde yüzleri gülümseten, eşi benzerine az rastlanır bir hikaye yaşanıyor. Son nüfus sayımına göre 12.200 kişinin yaşadığı İzmir'in Karaburun ilçesinin İzmir 2. Amatör Küme 8. Grup'ta başarıyla mücadele eden temsilcisi Karaburunspor'da sadece bir değil, tam üç aileden 7 futbolcu aynı armanın başarısı için ter döküyor. Bu takımda hem baba-oğul, hem bir aileden 2 kardeş, hem de başka bir aileden 3 kardeş forma giyiyor. Sahalarda ender rastlanabilecek bir insan hikayesinin yaşandığı İzmir ekibi adeta bir "Aile takımı" olarak başarı peşinde koşuyor. Tüm takımın birbiriyle kan bağı olmasa da onlar aslında büyük bir aile olduklarını ifade ediyorlar. Benim aklıma ise "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" filminin giriş cümlesi olan "Hayat, futbola fena halde benzer" repliği geliyor.Üç farklı aileden 7 futbolcunun forma giydiği Karaburunspor'un en ilginç özelliklerinden birisi de 48 yaşındaki Levent Saka'nın, 17 yaşındaki oğlu Arda ile aynı takımda oynaması olsa gerek. Aynı arma altında mücadele eden baba-oğul sahadaki mücadeleleriyle de herkese örnek teşkil ediyor. Takım kaptanlığı da yapan Saka, oğlu Arda ile birlikte futbol oynamanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtirken, gençliğinden beri futbolun içinde olduğunu söyledi. Saka, "Futbol sevdam 48 yaşıma gelmeme rağmen devam ediyor. Vücudum izin verdiği sürece oynayacağım. Oğlumla ve diğer genç arkadaşlarımızla aynı takımda yer almaktan dolayı onur duyuyorum" ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki Arda Saka ise kulübünü ve futbolu çok sevdiğini belirtirken, babasını örnek aldığını vurguladı. "Babamla top koşturmak bana gurur veriyor" diyen Arda, "Ben de 50'li yaşlarıma kadar yeşil sahalarda mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.Karaburunspor'da kolay kolay görülemeyecek bir takımın başkanlığını yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Karaburunspor Başkanı Ramazan Kaplan çevreden çok güzel tepkiler aldıklarını ifade etti. Baba-oğul olan Levent ve Arda Saka ilgili de görüşlerini belirten Kaplan, "Levent ağabeyimiz kendisini yıllarca futbola adamış bir isim. Tecrübesinden ve bilgisinden takım olarak çok faydalanıyoruz. Oğlu Arda ise enerjisiyle yeşil-beyazlı formamızı başarıyla terletiyor" şeklinde konuştu.Yüzleri gülümseten baba-oğul hikayesine ek olarak, Karaburunspor'da iki farklı aileden toplam 5 ağabey-kardeş de başarı mücadelesi veriyor. Yeşilbeyazlılarda Bager Ailesi'nden 3, Işıksolu Ailesi'nden ise 2 futbolcu İzmir ekibinde ter döküyor. Umut Işıksolu ve Efe Işıksolu kardeşler futbol dışında inşaat mühendisliği yaparken, Ahmet, Aslan ve Uluçhan Bager kardeşler ise üniversitede öğrenimlerine devam ediyor.Savunmadaforma giyen baba Levent Saka, forvet oynayan oğlu Arda'nın karşılaşmada sakatlık yaşadığı anlarda da oğlunun yardımına koşan ilk kişilerden oldu. Bu kan bağını öğrenen rakip takım futbolcuları da şaşırırken, içleri ısıtan görüntüler de veriyorlar...