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Haberler Spor Arkas Spor final aşkına

Arkas Spor final aşkına

23.4.2023

Gazete

Arkas Spor final aşkına
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play- Off 1-4 etabının ilk maçları bugün Ankara'da yapılacak. Eşleşmenin ilk maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda İzmir ekibi Arkas Spor, Halkbank ile saat 17.30'da karşı karşıya gelecek. Mavibeyazlılar, rakibini yenerek 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Play-Off etabında iki galibiyete ulaşan ekipler finalde mücadele etmeye hak kazanacak. 1-4 etabında bir diğer başkent ekibi Ziraat Bankkart ise serinin ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı saat 21.00'de konuk edecek. Normal sezonu Halkbank birinci, Ziraat Bankkart ikinci, Fenerbahçe HDI Sigorta üçüncü, Arkas Spor ise dördüncü sırada tamamlamıştı.
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