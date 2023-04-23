Aydın BŞB’nin rakibi G.Saray

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son maçında mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor bugün evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bu maç öncesi Galatasaray 5'inci sırada yer alırken, Aydın BŞB 8'inci basamakta bulunuyor. Ligde ilk 4 şansı kalmayan, düşme potasından da uzak bir konumda bulunan Aydın ekibi, sezonu galibiyetle bitirmeyi planlıyor. Ligde üst üste 5 maçta yenilerek kötü bir seri yakalayan Aydın BŞB, geçen hafta PTT galibiyeti ile şanssızlığını kırmıştı. Ege ekibi, filede güçlü rakibi G.Saray'ı yenerek ikide iki yapmayı da planlıyor.

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