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Haberler Spor Pınar KSK Daçka önünde

Pınar KSK Daçka önünde

23.4.2023

Gazete

Pınar KSK Daçka önünde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Aliağa Petkimspor'a yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka ilk 3 yarışında bugün Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te oynanacak. Yeşil-kırmızılılar, bugün Play- Off hattındaki rakibini yenerek taraftarına çifte bayram yaşatmak istiyor. Kaf-Kaf'ta sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran guard McCollum'un bu hafta görev yapması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekip ligde normal sezonun bitimine 5 maç kala 25 maçta 18 galibiyetle Anadolu Efes'in averajla önünde 3'üncü sırada yer almayı sürdürüyor. Play-Off hattının güçlü ekiplerinden Darüşşafaka ise 13 galibiyetle 6'ncı basamakta kendisine yer buldu.
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