Güreşçilerimiz Avrupa şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Mili Takımı, 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz toplam 6 madalya ile Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye fırtına gibi esti. Son olarak dün 82 kilo Burhan Akbudak, altın madalya kazandı. Bu altın madalya Türkiye'nin 112. altın madalyası olurken, Grekoromen Milli Takımı da 2006 Moskova'dan 17 yıl sonra Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Rıza Kayaalp, Burhan Akbudak ve Adem Burak Uzun altın madalya kazandı. Ali Cengiz gümüş madalya kazanırken, Yunus Emre Başar ile Selçuk Can Avrupa 3.'sü oldu. Millilerimiz, 155 puan kazanarak takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Azerbaycan 145 puanla 2., Gürcistan ise 113 puanla 3. oldu.Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı. Akbudak, finalde Ukraynalı Yaroslav Filchakov ile karşılaştı. 3-3 biten müsabakada son puanları aldığı için rakibine üstünlük sağlayan 28 yaşındaki Burhan, şampiyonluğu ulaştı. Burhan Akbudak, elemelerde Sırp Branko Kovacevic'i, çeyrek finalde Alman Roland Schwarz'ı teknik üstünlükle, yarı finalde ise Azerbaycanlı Rafig Hüseynov'u tuşla yenmişti. Öte yandan 72 kiloda Selçuk Can ise bronz madalya müsabakasında Ukraynalı Andrii Kulyk'i 5-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.