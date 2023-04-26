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Haberler Spor Fenerbahçe Beko Olympiakos’a karşı

Fenerbahçe Beko Olympiakos’a karşı

26.4.2023

Gazete

Fenerbahçe Beko Olympiakos’a karşı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, 21.45'te başlayacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı. Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitirdi. Takımlar arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiakos kazandı.
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