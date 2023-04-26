İzmir’de Bornova ve Aliağa sevinci

Futbol Federasyonu'nun Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Play-Off aşamasını deprem felaketi sonrası bu yıllığına kaldırıp gruplarını zirvede tamamlayan takımları direkt TFF 3'üncü Lig'e almasıyla İzmir temsilcileri Viven Bornova FK ve Aliağa FK'nın profesyonel kategori olan TFF 3. Lig'e yükselmesinin sevinci sürüyor. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, İzmir'in İstanbul'dan sonra Türkiye profesyonel futbol liglerinde en fazla temsilcisi bulunan ikinci kent konumuna yükseldiğini vurguladı. Altay, Altınordu ve Göztepe'nin 1. Lig'de, Bucaspor 1928 ve Menemen FK'nın 2. Lig'de, Karşıyaka ve Bergama FK'nın ise 3. Lig'de yer aldığını hatırlatan Erten "Viven Bornova FK ve Aliağa FK'nın da 3. Lig'e yükselmesi ile birlikte, 23 temsilcili İstanbul'un ardından 9 takımla ikinci sıraya yükseldik. İzmir, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olma ayrıcalığına ve asırlık spor kulüpleri ile köklü bir futbol kültürüne sahip" dedi."İzmir bir spor ve özelinde futbol şehri" diyen Ali Erten, "İki tamımızın da katılımı ile artık çok daha güçlü temsil edilecek. Gönülden kutluyoruz. Başarılarının artarak devamını diliyoruz. Tek eksiğimiz en az bir Süper Lig takımı. Bu yıl Göztepe'miz buna yakın. Başaracağına inanıyoruz" diye konuştu.