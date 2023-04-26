James’den rekor Lakers’tan zafer

NBA Play-Off ilk turunda Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies'ı uzatma sonunda 117-111 yenerek seride rakibi karşısında 3-1 üstünlük sağladı. Normal süresi 104-104 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatmalarında daha iyi savunma yapan Lakers, rakibini 6 sayı farkla yenerek seride 3-1 öne geçti ve üst tur için önemli avantaj yakaladı. Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 20 ribaunt ve 7 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. Kişisel kariyerinde Play-Off ribaunt rekorunu bu maçta kıran 38 yaşındaki James, normal sezon ve Play-Off'larda bir maçta 20'şer sayı ve ribaunt barajına ulaşan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.

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