Bandırmaspor’da yedi isim kadro dışı

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 7 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Erzurumspor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 4-2 kaybetmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımız, Caner Hüseyin Bağ, Mustafa Saymak, Fatih Kurucuk, Atabey Çiçek, Okan Alkan, Sekou Camara ve Mateusz Holownia'ya sezon sonuna kadar izin verilmiştir. Oyuncularımıza bu zamana kadar ki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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