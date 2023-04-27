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Haberler Spor Riva’da anlamlı randevu

Riva’da anlamlı randevu

20 depremzede çocuk, Bakan Murat Kurum ve ünlü futbolcular bugün 15.00’teki maçta sahaya çıkıyor.

27.4.2023

Gazete

Riva’da anlamlı randevu
Ülkemizi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen ile Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla bugün sahaya çıkıyor.





YÜKSELEN ANADOLU
Bakan Murat Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel karşılaşma saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesislerinde oynanacak. Bu özel maçta ünlü hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
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