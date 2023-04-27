Riva’da anlamlı randevu

Ülkemizi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, aralarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bulunduğu Rıdvan Dilmen ile Mesut Özil, Emre Mor ve Alexandru Maxim ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla bugün sahaya çıkıyor.Bakan Murat Kurum ile depremzede çocukların "Yükselen Anadolu" takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı özel karşılaşma saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesislerinde oynanacak. Bu özel maçta ünlü hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.