Federasyondan dev proje geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler yararına GoArt Metaverse platformu ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Yeni proje; TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, GoArt Metaverse platformu kurucusu ve CEO'su Burak Soylu ile Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katıldığı basın toplantısıyla tanıtıldı.

KONTEYNER KENT İNŞA EDİLECEK

GoArt Metaverse platformunun, deprem bölgesi ve afetten etkilenen futbol paydaşları için metaverse evreninde yeni başlattığı bu projesinde, platform üzerinde 3D olarak tasarlanan sanal evren ve bağış seçeneklerinin yanı sıra, TFF müzesi, deprem anıtı, ödül alanı ve oyun kurgusu içeren bir stadyum yer alacak. Oyundan elde edilecek tüm gelir, TFF'nin "Omuz Omuza" kampanyasına aktarılarak depremden etkilenen vatandaşlar için konteyner kente dönüşecek