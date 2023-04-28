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Haberler Spor Kartop’tan Martin’e vefa

Kartop’tan Martin’e vefa

28.4.2023

Gazete

Kartop’tan Martin’e vefa
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesini sürdüren Kuşadasıspor'da teknik direktör Levent Kartop, eski takım arkadaşı Ersen Martin'e büyük bir vefa örneği sergiledi. Kariyerinde Beşiktaş, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yanı sıra Ege'de Göztepe, Denizlispor ve Manisaspor'da uzun yıllar görev yapıp Mayıs 2022'de geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan eski futbolcu Ersen Martin'i takım arkadaşı Levent Kartop unutmadı. Kartop, geçirdiği rahatsızlık sonrasında halen tedavisi devam eden eski takım arkadaşını takımının maçına davet etti. 43 yaşındaki Ersen Martin, geçen hafta oynanan Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını saha kenarından izledi.
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