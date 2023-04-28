Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul’da

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu müsabaka öncesinde şampiyonluk kupası, İstanbul'a geldi ve Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantı ile basınla buluştu. PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, heyecanlı olduklarını belirterek, "İsviçre'nin Nyon kentinden buraya geldi. 2015 yılından beri Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoruyuz. Finalin iki senedir İstanbul'da yapılması planlanıyordu ama yapılamadı. En son 18 sene önce final İstanbul'daydı. Çok heyecanlı, hala akıllarda olan bir final oynandı. Bu seneki finalin de bu kadar heyecanlı olacağını umuyoruz" diye konuştu. Toplantının ardından Şampiyonlar Ligi kupası, futbolseverlerin ziyaret etmesi için yapılan alandaki yerini aldı. Kupa bugün saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

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