Fenerbahçe Sivas’a konuk

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, G.Saray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti. Kanarya, maçta 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Emre Mor'un yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay ile sakatlığı bulunan Lincoln ve Zajc forma giyemeyecek. Sakat Szalai ile takımla birlikte çalışmalara başlayan Batshuayi de maç kadrosuna alınmadı.

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