Golcülerin dansı

SÜPER Lig'in 32. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın golcülerinde olacak. Ev sahibi siyah-beyazlılar için Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Nathan Redmond ön plana çıkan isimler olarak dikkati çekiyor. Konuk takım sarı-kırmızılılarda ise Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis, takımı adına skora en yakın isimler olarak görülüyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda. Süper Lig'de bu sezon 27 müsabakada forma giyen milli futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı.

Cenk'i ara transfer döneminde kadroya katılan ve 11 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu Aboubakar, 7 golle izliyor. Takımının gol yükünü çeken Cenk ve Aboubakar'a son haftalardaki formuyla alınan galibiyetlerde etkili olan İngiliz Redmond, 5 golle eşlik ediyor.

DERBİLERİN KADERİNİ BELİRLEDİLER

SARI-KIRMIZILI ekipte ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi, takımı adına en fazla skor üreten oyuncu oldu. 18 maçta forma giyen Icardi, 13 gol kaydetti. Tecrübeli golcüyü Kerem 9, Gomis ise 8 golle takip etti. Cim-Bom'da Mertens 6, Rashica ise 4 golle oynadı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Galatasaray'da ise Mauro Icardi, bu sezon derbilerde takımlarını sırtladı. Geride kalan bölümde Fenerbahçe ile 2 derbiye çıkan siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçta 0-0 berabere kalırken, ikinci müsabakayı 4-2 kazandı. Beşiktaş, Galatasaray ile ligin ilk yarısında yaptığı derbiyi 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların, üç karşılaşmada bulduğu 5 golün 3'üne Cenk Tosun, diğer 2'sine ise Aboubakar ile Redmond imza attı. Galatasaray ise Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı birer derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlıları 2-1, sarılacivertlileri 3-0 yenen sarıkırmızılıların 3 golünü Icardi, diğer 2 golünü ise Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

GÖZLER KALECİLERDE OLACAK

BU sezon 3 farklı file bekçisinin görev yaptığı Beşiktaş'ta Mert Günok, 18 maçla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en fazla giyen kaleci oldu. Kartal, Mert Günok'un kaleyi koruduğu lig karşılaşmalarında 12 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, tecrübeli file bekçisinin görev yaptığı 7 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 11 maçta ağlarında 14 gol gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ise bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Çıktığı 28 müsabakanın 27'sinde kaleyi koruyan Muslera, 22 gol yedi. Uruguaylı futbolcu, süre aldığı müsabakaların 12'sinde kalesini gole kapattı. Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 12 sezonda toplam 51 derbi maçta görev aldı. Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 48 golüne engel olamayan Muslera, 20 derbide gol yememeyi başardı.