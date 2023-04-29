Yağlı güreşe VAR sistemi

ANTALYA'DA Muratpaşa Belediyesi'nin 30 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa'da uygulanacağını açıkladı. Türkiş, "Bu bizim için hem bir test hem de başlangıç olacak" dedi. Tüm boylarda 1500 pehlivanın katılması beklenen güreşlerde, 54 başpehlivan kol bağlayacak.

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