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Haberler Spor ‘Bizi seçerlerse organizasyon kazanır’

‘Bizi seçerlerse organizasyon kazanır’

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2028-2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığımızla ilgili konuştu.

30.4.2023

Gazete

‘Bizi seçerlerse organizasyon kazanır’
Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşen canlı yayında beIN Sports Haber'in konuğu oldu. Türkiye'nin 2028 ve 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık dosyasının teslim etmesiyle ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bizim ne futbolda ne olimpiyatta ne de diğer branşlarda başaramayacağımız organizasyon yok. Bize verilirse kazanan o organizasyon olur, verilmezse Türkiye hiçbir şey kaybetmez." ifadelerini kullandı.

İZMİR TAM ANLAMIYLA SPOR ŞEHRİ
Kadınları spora teşvik etme noktasında önemli projelere imza attıklarını da anlatan Kasapoğlu, şu anda İzmir'den milletvekili adayı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bakanlarımızın çoğu farklı illerden aday. Yeni dönemde parlamentoda milletimize, sporumuza, gençliğimize hizmet etmeye talibiz. Sporla ilgili çabamız devam edecek. Spor camiası olarak bir aileyiz. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İzmir, aynı zamanda bir spor şehridir. Spor geleneği olan bir şehir. Bundan sonraki süreçte de bu misyonu güçlendireceğiz."

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