Efeler uygun adım

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Efeler 09 FK, sahasında direkt rakiplerinden Çankaya FK'yı tek golle mağlup etti: 1-0. 3. dakikada Süleyman'ın sağdan girerek yaptığı vuruşu kaleci Ercüment kornere çeldi. 13'te Efeler atağında Süleyman'ın ara pasında topla buluşan Uğur'un ceza sahası dışından vuruşu rakibe çarparak kalecinin bakışları arasında top ağlara gitti. 35'te Efeler'de İshak'ın sol çaprazdan sert vuruşu kale direğini sıyırıp auta gitti. 43'te İshak, rakip defans oyuncunun müdahalesiyle yerde kalırken maçın hakemi Önder Turgay Demirdak mücadeleyi devam ettirdi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 65'te ender gelişen misafir takım atağında Yıldıray, çalımlarla caza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Serkan'ın kollarında kaldı. 74'te Efeler atağında Umut'un rakip defansını çalımlayıp verdiği topu kaleci Ercüment uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Gökhan'ın vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti. Maç 1-0 sona erdi.



KAZIM YÖRUKCE

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