Merkezefendi hayata döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol'u yenerek, rahat bir nefes aldı ve 5 maçlık mağlubiyet hasretine son verdi; 95-91. Yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 19-14 önde tamamladı. 2. periyotta ev sahibi farkı açamasa da farkın kapanmasına da izin vermedi ve devreye 6 sayılık farkla 39-33 önde girdi. 3. periyotta dış atışlarda başarı sağlayan Gaziantep FK'nın farkı kapatma çabalarına Denizli temsilcisi fırsat vermedi. Son çeyreğe 63-57 önde giren Merkezefendi son anlarda bocalasa da 4 sayı farkla maçı 95-91 önde bitirip, rahat bir nefes aldı.

SEBAHATTİN ALP