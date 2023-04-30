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Haberler Spor Merkezefendi hayata döndü

Merkezefendi hayata döndü

Denizli ekibi, kümede kalma yarışında rakibi G.Antep’i evinde yenmeyi başardı

30.4.2023

Gazete

Merkezefendi hayata döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol'u yenerek, rahat bir nefes aldı ve 5 maçlık mağlubiyet hasretine son verdi; 95-91. Yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 19-14 önde tamamladı. 2. periyotta ev sahibi farkı açamasa da farkın kapanmasına da izin vermedi ve devreye 6 sayılık farkla 39-33 önde girdi. 3. periyotta dış atışlarda başarı sağlayan Gaziantep FK'nın farkı kapatma çabalarına Denizli temsilcisi fırsat vermedi. Son çeyreğe 63-57 önde giren Merkezefendi son anlarda bocalasa da 4 sayı farkla maçı 95-91 önde bitirip, rahat bir nefes aldı.

SEBAHATTİN ALP

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