Aliağaspor’un gözü 2. Lig’de

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak adını TFF 3. Lig'e yazdıran Aliağaspor FK, yönetimi, futbolcuları ve taraftarıyla şampiyonluk kutlama gecesinde bir araya geldi. Aliağaspor FK'nın önümüzdeki sezon sahada sarı-siyah ve yeşil-beyaz formayla mücadele edeceğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, hedefi 2. Lig olarak gösterdi. Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonluk gecesine konuşan Acar, "Göreve geldiğimizde Aliağaspor 1. Amatör Küme'de mücadele ediyordu. Futbolcular maddi imkânsızlıklardan dolayı transfer ücretlerini dahi alamıyordu. Aliağa'nın futbolda, futbol tarihinde tekrar yerini alabilmesi için 2014 yılında Aliağaspor FK'yı kurduk. 3. Lig'le beraber aydınlığa kavuştuk. Aliağa'nın 3. Lig'deki hedefi kesinlikle şampiyonluktur. Önümüzdeki sezonun sonunda 2. Lig'e çıkışımızı şenliklerle kutlayacağız" dedi.



İLK TRANSFER HAKAN ŞAPÇI

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar 3. Ligin ilk transferini teknik direktör Hakan Şapçı ile yaptıklarını, yeni sezonda da Şapçı ile yola devam edeceklerini söyledi. Şapçı, "Tüm futbolcularımla gurur duyuyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel şampiyonluklar yaşayacağız" dedi.



SERVET SARUN

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