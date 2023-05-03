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Haberler Spor Kara Kartal’a Gedson müjdesi

Kara Kartal’a Gedson müjdesi

Siyah-beyazlıların yıldız orta sahası Gedson Fernandes’e İspanyol devi Atletico Madrid’in talip olduğu iddia edildi

3.5.2023

Gazete

Kara Kartal’a Gedson müjdesi
Süper Lig'de bir yandan zirve mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş ile ilgili dün İspanya'dan flaş bir iddia kulislerde bomba etkisi yarattı. Siyah-beyazlıların, Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'in İspanya'ya gideceği öne sürüldü. Sezona kötü başlayan, ancak Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken Portekizli yıldızın talipleri her geçen gün artıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in prensi olan Gedson'un son talibinin Atletico Madrid olduğu öne sürüldü. İspanyol temsilcisinin yıldız futbolcuyu uzun süredir izlediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın yakaladığı çıkışta başrolü kapan yıldız isim için harekete geçtiği belirtildi. İspanyol gazetelerinin iddialarına göre Atletico Madrid, nabız yoklamaya başlarken, sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
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