PSG Messi’yi kadro dışı bıraktı

Ligue 1'de PSG sahasında Lorient'e 2-1 mağlup olup büyük şok yaşarken, yenilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaptı. Lionel Messi ise kulübünden izin almadan ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'a gitti. Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapan Arjantinli yıldızın bu gezisi sonrası PSG yönetimi harekete geçti. Fransız devi, dünyaca ünlü yıldız Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bıraktı. Messi iki hafta boyunca antrenman ve maçların bir parçası olamayacak. Ayrıca 2 haftalık maaşı oyuncuya ödenmeyecek.

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