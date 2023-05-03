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Haberler Spor Şifreyi derbiler çözecek

Şifreyi derbiler çözecek

Hafta sonu Play-Off ve ateş hattını ilgilendiren maçlarda 6 Ege ekibi birbirleriyle oynayacak. Ligde 36. hafta hem ilk 6 hem de kümede kalma adına kritik maçlara sahne olacak. Pazar günü Bodrum-Altınordu, Manisa-Göztepe ve Altay-Denizli müsabakaları nefesleri kesecek. Tüm ekipler 3 puan parolasıyla mücadele edecek

3.5.2023

Gazete

Şifreyi derbiler çözecek

Spor Toto 1. Lig'de zorlu maratonun sonuna yaklaşılırken, 36. hafta birbirinden kritik Ege derbilerine sahne olacak. Hem Play-Off hem de kümede kalma adına oldukça zorlu müsabakaların oynanacağı haftada Bodrumspor- Altınordu, Manisa FK-Göztepe ve Altay-Denizlispor karşılaşmaları nefes kesecek. Ligde bitime 3 hafta kala tamamı pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçlarda oynanacak Ege derbileri, yarışta en belirleyici viraj olacak.

HEDEFE KİLİTLENDİLER
Son 11 maçta hükmen kazandığı 2 maç dahil 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak bitime 3 maç kala 57 puanla Play-Off hattında yer alan Göztepe ile 52 puanla Play-Off için son kozlarını oynayan 8. basamaktaki Manisa Futbol Kulübü, Manisa'da rakip olacak. Galibiyet hedefleyen Göztepe hem Play-Off'u garantileme hem 4 puan gerisinde olduğu direkt final oynayacak 3. basamağa yaklaşma hesapları yaparken, Play-Off barajındaki Bodrumspor'un 3 puan gerisindeki Manisa FK da galibiyetle umutlarını artırmaya çalışacak.

KAYIP İSTEMİYORLAR
Gençlerbirliği yenilgisiyle son 3 maç öncesi 55 puanla Play-Off hattının son basamağında kalan Bodrumspor, evinde Altınordu önünde kazanarak altındaki rakiplerle farkı açmayı hedefleyecek. Son haftalara 34 puanla düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan üzerinde giren Altınordu, Bodrum'da avantajını koruyup ligde kalmayı bir an önce ilan etme çabası verecek. Yine 34 puanla düşme korkusu yaşayıp alt sıralardaki rakiplerinin bitime 3 maçı varken 1 maç eksik oynama dezavantajı bulunun Altay, küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, kadrosu dağılan rakibi karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak, tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Denizlispor ise kendisi için veda maçında prestij mücadelesi verecek.

BERKE ÖZBAY

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