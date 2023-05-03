“Trabzon’un önü artık açık”

TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hayatını kaybeden kulübün fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'nın ailesine başsağlığı dileyen Slovak yıldız, uzun bir aradan sonra ilk 11'e döndüğünü ifade etti.

Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştığını aktaran Hamsik, "Benim tek düşündüğüm önümüzdeki 7 maç. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. Şehir olarak da takım olarak da burası Napoli'ye çok benziyor. Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi ama değişimler kolay değildir. Artık Trabzonspor'un önünün daha açık olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor geleceği düşünüyor" dedi. 35 yaşındaki yıldız, sözleşmesiyle ilgili bir görüşme yapmadığını da sözlerine ekledi.