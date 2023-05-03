  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor “Trabzon'un önü artık açık”

Trabzon'un önü artık açık”

Yıldız futbolcu Hamsik ‘sadece geleceği düşünüyoruz’ dedi

3.5.2023

Gazete

“Trabzon’un önü artık açık”

TRABZONSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hayatını kaybeden kulübün fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'nın ailesine başsağlığı dileyen Slovak yıldız, uzun bir aradan sonra ilk 11'e döndüğünü ifade etti.

Sahada olmanın tadını çıkarmaya çalıştığını aktaran Hamsik, "Benim tek düşündüğüm önümüzdeki 7 maç. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. Şehir olarak da takım olarak da burası Napoli'ye çok benziyor. Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi ama değişimler kolay değildir. Artık Trabzonspor'un önünün daha açık olduğunu söyleyebilirim. Trabzonspor geleceği düşünüyor" dedi. 35 yaşındaki yıldız, sözleşmesiyle ilgili bir görüşme yapmadığını da sözlerine ekledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA