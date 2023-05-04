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Haberler Spor Ali Palabıyık kızağa çekildi

Ali Palabıyık kızağa çekildi

Altınordu’nun Bandırma maçını yöneten hakem Ali Palabıyık’a sezon sonuna kadar maç verilmeyecek.

4.5.2023

Gazete

Ali Palabıyık kızağa çekildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Altınordu- Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasını yöneten hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda müsabaka hakemine, performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır." denildi.

BANDIRMASPOR BAŞVURU YAPTI
Bandırmaspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakanın VAR kayıtlarının incelenmesini talep ederek, penaltı kararının sonuca etki ettiğini savunmuştu.
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