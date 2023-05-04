Arkas’ın rakibi Fenerbahçe oldu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 3/4'üncülük etabında Arkas Spor bugün, parkeye çıkıyor. Play-Off Final Etabı yarı final mücadelesinde Halkbank'a elenen İzmir ekibi saat Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak. TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Serinin ikinci maçı ise 7 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak. Eşit galibiyetin oluşması durumunda ise üçüncü ve son maç 10 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.