Riva’da anlamlı maç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, teknik direktörler ile ünlü futbolcular, depremzede çocuklarla futbol maçı düzenledi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen 20 çocuk, Bakan Murat Kurum ve ünlü futbolcularla Riva'da sahaya çıktı.Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis ve Juan Mata, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes, Trabzonspor'dan Serkan Asan ve Eren Elmalı, Başakşehir'den Volkan Babacan'ın da oynadığı 'Kırmızı' ve 'Beyaz' takımların teknik direktörlüğünü ise Galatasaray'ın efsanesi Arda Turan ile Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel yaptı. "Yükselen Anadolu" adı verilen kırmızı ve beyaz formalı iki takımın mücadelesini eski hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çocukların doyasıya eğlendiği karşılaşma 3-3 berabere bitti. Karşılaşmada forma giyen çocukların yanı sıra, maçı izlemeye gelen depremzedeler de ünlü spor adamlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Depremzede çocukların ve izleyicilerin doyasıya eğlendiği karşılaşma renkli görüntülere sahne oldu. Büyük çekişme yaşanan maçta 2-2 eşitlik sürerken, Beyaz takım Bakan Murat Kurum'un asistini yaptığı golle öne geçti. Son saniyelerde Kırmızı takımın attığı golle karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.