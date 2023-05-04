Maraton için geri sayım

Bu sene dördüncüsü düzenlenecek Maraton İzmir için geri sayım başladı. 7 Mayıs Pazar günü saat 07.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndan start alacak olan Maraton İzmir, bu sene de Türkiye'nin en hızlı parkuru rekorunu yenilemeyi hedefliyor. 2021'de 2 saat 9 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk rekorun sahibi olan Etiyopyalı Tsegaye Getachew de bu yıl yine yeni bir rekor için İzmir'de olacak. Türkiye'nin en hızlı parkuru haline gelen Maraton İzmir'in startı, Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir'de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak atletler, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

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