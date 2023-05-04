Ronaldo iddiası

2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Yeni takımında yıllık 200 milyon Euro kazanan Portekizli yıldızın eski takımı Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor. İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşmesi sona erdikten sonra futbolculuk kariyerini noktalayacak. Ronaldo'nun, efsaneleştiği Real Madrid'e yönetici olarak geri döneceği iddia edildi. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in, Cristiano Ronaldo'ya kulüpte yönetici olarak görev alması için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

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