Türk Telekom EuroCup’ta 2. oldu

FIBA EuroCup Dörtlü Final'nin Final maçında Türk Telekom, organizasyona ev sahipliği yapan İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 71-67 mağlup oldu. Müsabakaya ev sahibi ekip iyi başladı ve özellikle dış şutlardan bulduğu sayılarla ilk periyotu 29-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte Telekom oyundan tamamen koparken İspanyol ekibi yaptığı sert savunma ve bulduğu isabetlerle farkı açtı. Canaria, devreyi de 50-33 üstün bitirdi. Üçüncü periyotta temsilcimizi harika bir geri dönüşe imza attı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı kapatan Telekom karşısında Canaria so bölüme 61-55 önde girdi. Son periyot nefesleri kesti. Rakibine sayı şansı tanımayan Telekom farkı 2 sayıya kadar indirdi. Ancak son bölümde hata yapmayan Canaria maçı 71-67 kazanarak şampiyon oldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN SKANDAL HAREKET

Gran Canaria maçı öncesi büyük bir skandal yaşandı. Maç öncesi sabah idmanını gerçekleştirecek olan Türk Telekom, kısa mesafeli yolu 40 dakikada kat etti. Takımı salona götüren otobüsün şoförü, radyonun sesini açarak kafileyi rahatsız etti. Koç Erdem Can, sesi kısması için ricada bulunurken aracın şoförü kasıtlı şekilde ani fren yaptı. Kafasını cama çarparak boynunu inciten Erdem Can, idmanı boyunlukla yaptırdı ve hastaneye götürüldü.