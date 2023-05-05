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Haberler Spor Altınordu U19 üçüncü oldu

Altınordu U19 üçüncü oldu

5.5.2023

Gazete

Altınordu U19 üçüncü oldu
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri'nde U19 Elit A Ligi 3. maçında Altınordu ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Normal süresi 2-2 biten maçta rakibini penaltılarla 7-6 yenen Altınordu turnuvayı 3. tamamladı. 29'da İlkan Sever'in golüyle 1-0 öne geçen Altınordu, 52'de Semih Kılıçsoy'un golüne engel olamayınca skora denge geldi. 72'de Yakup Arda Kılıç'ın golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçerken, 82'de Muhammed Berkay Kınaç'la İzmir temsilcisi skoru eşitledi. Seri penaltı atışlarında Altınordu rakibini 7-6 yenerek U19 Elit A Ligi'ni 3. olarak tamamladı.
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