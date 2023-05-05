Arkas kötü başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 3-4 ilk maçında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu. Burhan Felek Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 27-25, 25-20, 18-25 ve 25-20 sonuçlandı. Serinin ikinci maçı 7 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşacak takım sezonu 5. sırada tamamlayacak.

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